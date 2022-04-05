Прогноз роста экономики снизили в Казахстане

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Министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании кабмина озвучил новый прогноз по развитию экономики Казахстана – в текущем году ожидается снижение роста ВВП, передает корреспондент NUR.KZ.

Куантыров сообщил, что прогноз макропоказателей уточнен с учетом внешнеэкономической ситуации, тенденций на рынке нефти, а также на основе ожиданий по развитию мировой экономики.

"С начала года наблюдается положительная динамика роста экономики страны. Темп роста ВВП составил 3,5% по итогам января-февраля. Вместе с тем, по оценке международных финансовых организаций, в текущем году ожидается ухудшение перспектив роста мирового ВВП.

Агентство S&P Global снизило прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 4,2% до 3,6%. Исходя из вышеизложенного, прогноз роста экономики страны снижен с 3,9% до 2,1%. При этом номинальный ВВП оценивается в объеме 91,5 трлн тенге, что на 3,5 трлн тенге выше одобренного прогноза", – добавил он.

Средняя цена на нефть марки Brent с начала года составила 98 долларов за баррель. При этом прогнозы МФО на 2022 год по цене на нефть варьируются от 74 долларов до 105 долларов за баррель. В этой связи при уточнении макропоказателей среднегодовая цена нефти определена на уровне 90 долларов за баррель.

"Снижены прогнозные показатели в обрабатывающей промышленности с 3,5% до 2,9% за счет ограничения производства в металлургии из-за усиления протекционизма в мире, роста тарифов. В строительстве рост сохранится на ранее одобренном уровне – 3,8%. В информации и связи снижен прогноз с 8,3% до 5,0% в результате понижения спроса на услуги связи.

По прогнозу Национального банка, экспорт увеличится до 72,2 млрд долларов. Импорт составит 40,2 млрд долларов. Инфляция определена в коридоре 8-10%", – добавил министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963488-prognoz-rosta-ekonomiki-snizili-v-kazahstane/