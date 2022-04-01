Максимальные ставки по депозитам в тенге на май сохранены на нынешнем уровне
Утвержденные ранее Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД) максимальные ставки по нескольким видам депозитов останутся прежними в мае текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.
Как сообщили в КФГД, в мае максимальные ставки в тенге останутся прежними по несрочным депозитам, а также по краткосрочным, срочным и сберегательным вкладам.
Решение оставить ставки на уровне апрельских значений было принято в связи с тем, что уровень базовой ставки Нацбанка также остался без изменений.
С конкретными значениями ставок по депозитам можно ознакомиться в таблице ниже.
Напомним, что в конце февраля Нацбанк Казахстана объявил о повышении базовой ставки до 13,5 процента.
После этого максимальная ставка по депозитам в Казахстане выросла почти до 15%.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963187-maksimalnye-stavki-po-depozitam-v-tenge-na-may-sohraneny-na-nyneshnem-urovne/