Почти на 5 млн тенге оштрафовали "дочку" "Казатомпрома" в Туркестанской области

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"Торгово-транспортную компанию", входящую в группу АО "НАК "Казатомпром", оштрафовали на 4,9 млн тенге за отказ от исполнения предписания антимонопольного ведомства, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

В АЗРК пояснили, что ТОО "ТТК" незаконно получало прибыль от комплексного материально-технического обеспечения через централизованные закупки.

"По результатам анализа деятельности ТОО "Торгово-транспортная компания", входящей в группу АО "НАК "Казатомпром", антимонопольный департамент по Туркестанской области установил, что несмотря на то, что уставом компании вид деятельности по комплексному материально-техническому обеспечению посредством централизованных закупок в рамках группы компаний "Казатомпром" определен как без получения прибыли, фактически товарищество, осуществляя этот вид деятельности, получала прибыль", - сообщили в ведомстве.

В связи с выявлением данных фактов антимонопольный орган направил предписание в отношении ТОО "ТТК" об устранении нарушений конкурентного законодательства и исключения вида деятельности из устава по комплексному материально-техническому обеспечению посредством централизованных закупок без получения прибыли в рамках группы нацкомпании.

Тем не менее, компания отказалась от исполнения предписания. В связи с этим ведомство наложило на организацию штраф в размере 4,9 млн тенге, согласно КоАП РК.

В настоящее время административный штраф в полном объеме оплачен, подчеркнули в АЗРК.

"Кроме того, решением Специализированного межрайонного экономического суда Туркестанской области от 29 марта 2022 года исковое заявление Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Туркестанской области о понуждении ТОО "Торгово-транспортная компания" исполнения предписания удовлетворено", - добавили в пресс-службе АЗРК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963093-pochti-na-5-mln-tenge-oshtrafovali-dochku-kazatomproma-v-turkestanskoy-oblasti/