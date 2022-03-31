Производство офисной бумаги остановили в Шымкенте из-за перебоев с сырьем

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К остановке производства офисной бумаги в Шымкенте привели перебои с поставкой сырья. Раньше предприятие закупало его в Финляндии, сейчас с этим возникли проблемы.

Сменить поставщика оказалось непросто, передает телеканал "Хабар 24". На заводе надеются, что в ситуацию вмешаются власти, в противном случае, по словам специалистов, возобновить работу будет сложно.

Раньше на предприятии выпускали 3 млн упаковок бумаги формата А4 и 300 тыс. упаковок формата А3. Сейчас завод остановился.

Заместитель генерального директора завода Канат Алимбаев прокомментировал ситуацию.

"Казахстан сам себя сырьем не может обеспечить. Лес в основном в России, Финляндии. Целлюлозно-бумажный комбинат, они продают нашим казахстанским компаниям. Через них нам продают. Нам бы напрямую закупиться, чтобы знать, какой объем годовой. Если так, то можно конкурировать со всеми, кто привозит. Если нас на полную мощность вывести, мы можем 20% рынка покрыть", - пояснил он.

Как сообщили корреспонденты телеканала, с казахстанских прилавков исчезает офисная бумага. Как заявили продавцы, многие импортеры сократили поставки. Произошел резкий скачок цен.

Напомним, ранее офисные работники и сотрудники типографий Казахстана жаловались на отсутствие бумаги формата А4 в магазинах. Там же, где товар есть, он продается по весьма завышенной цене, отмечали они.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК прокомментировали выросшие цены на бумагу для офисов.

Кроме того, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита офисной бумаги в стране. По его словам, таких предпосылок нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962870-proizvodstvo-ofisnoy-bumagi-ostanovili-v-shymkente-iz-za-pereboev-s-syrem/