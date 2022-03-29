Сервис для поиска товаров, попадающих под санкции, появился в Казахстане

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Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на своей официальной странице в Fаcebook сообщил о создании сервиса, на котором собран весь перечень санкционных ограничений и товаров, запрещенных для экспорта и импорта в Россию и Беларусь.

"С введением рядом стран санкций в отношении России и Беларуси у предпринимателей возникает много вопросов: подпадает ли тот или иной товар или банк под санкции? Это актуально с учетом не только экспорта казахстанской продукции в данные страны. Как известно, мы свободно торгуем со всем миром, а в условиях единого евразийского таможенного пространства переток товаров максимально упрощен. Кроме того, через Казахстан заходит достаточно много товаров, ориентированных на Россию и Беларусь. И наша задача сейчас - не подпасть под "особое внимание" стран, которые ввели санкции, из-за риска реэкспорта", - пояснил глава ведомства.

Султанов подчеркнул, что информация будет обновляться по мере появления новых данных.

Также на сайте опубликован список международных компаний, которые приняли решение покинуть рынки России и Беларуси.

"Опережая вопрос о переводе этих компаний в РК, скажу, что в Казахстане условия для открытия и ведения бизнеса одни из самых комфортных на постсоветском пространстве, что способствует росту инвестиций в реальный сектор и открытию новых производств. А это одна из ключевых задач, которую поставил перед правительством глава государства. Поэтому любая компания, которая хочет открыть в Казахстане свое производство, будет пользоваться полным спектром имеющихся привилегий для инвесторов", - добавил Султанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962662-servis-dlya-poiska-tovarov-popadayuschih-pod-sanktsii-poyavilsya-v-kazahstane/