Евросоюз готовит закон, который изменит жизнь техгигантов

Иллюстративное фото: Thierry Monasse/Getty Images

Европейские законодатели пришли к соглашению по основным пунктам нового закона о цифровой конкуренции. Он может стать одним из самых масштабных законодательных актов о регулировании технологий. Это также может изменить бизнес-модель многих технологических гигантов, передает The Wall Street Journal.

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Законопроект направлен на то, чтобы ограничить возможность крупнейших технологических компаний присутствовать на цифровых рынках (в экосистеме приложений, онлайн-магазинах и контекстной рекламе). Таким образом, Google и Amazon больше не смогут ранжировать в поисковых системах свои продукты выше, чем продукты более мелких конкурентов.

Лоббисты из индустрии высоких технологий говорят, что закон носит дискриминационный характер, потому что он ориентирован на крупные американские компании. В то же время закон может затормозить технологические инновации в Европе. В четверг вечером Apple заявила, что обеспокоена некоторыми положениями закона, поскольку они "создают ненужные уязвимости в конфиденциальности и представляют угрозу безопасности пользователей".

Google заявил, что поддерживает большинство положений закона в отношении потребительского выбора и функциональной совместимости, но опасается, что новые правила могут сказаться на торможении развития инноваций. Компания заявила, что рассмотрит окончательный текст и решит, что ей нужно сделать, чтобы соответствовать требованиям.

Более мелкие конкуренты технологических гигантов надеются, что законодательство может стать глобальным стандартом, поскольку законодатели в других странах, включая США, ищут способы обуздать власть техкорпораций и облегчить жизнь более мелким игрокам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962094-evrosoyuz-gotovit-zakon-kotoryy-izmenit-zhizn-tehgigantov/