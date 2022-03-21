Султанов назвал причину скопления фур на казахстанско-российской границе

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Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов прокомментировал ситуацию со скоплением грузов на казахстанско-российской границе, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК.

По его словам, на погранпунктах Маштаково-Сырым скопилось много фур, ожидающих въезд в Казахстан.

"Уже появлялись сообщения, что, якобы, то ли Россия, то ли Казахстан не пропускают грузы. Однако данная информация не соответствует действительности", - подчеркнул Султанов.

Причиной скопления машин стали сложные погодные условия последних нескольких недель, отметил он.

"Почти 10 дней в том районе были бураны, дороги закрывались из-за гололеда. С нормализацией погоды все фуры, которые пережидали закрытие трасс, практически одномоментно оказались на подъезде к российскому ПП Маштаково, выстроив многокилометровую живую очередь. Плюс к этому во время бурана16-17 марта на казахстанском погранпосту "Сырым" отключалась электроэнергия. Это стало причиной задержки грузов с казахстанской стороны", - объяснил министр.

Он также добавил, что сейчас дороги открыты и расчищены, пропуск машин идет в штатном режиме.

"Кроме того, для упрощения процесса пересечения границы товарами, сейчас мы прорабатываем возможность предоставлять допуск ветеринарным инспекторам на территорию пограничного пункта", - отметил Султанов.

По его словам, это исключит необходимость для водителей делать крюк на отдельно расположенный ветеринарный контрольный пост и ускорить процесс трансграничной торговли.

"Еще раз хочу заверить, что я отслеживаю ситуацию с трансграничной торговлей и нахожусь на постоянной связи с нашими российскими коллегами. В случае появления каких-либо сложностей, мы оперативно принимаем меры по их устранению", - заключил министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961708-sultanov-nazval-prichinu-skopleniya-fur-na-kazahstansko-rossiyskoy-granitse/