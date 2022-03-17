"Не думаю, что цены будут сильно расти": Жумангарин о стоимости жилья в Казахстане

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Глава Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса высказался о возможности роста цен на жилье, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин сообщил, что цены на жилье будут зависеть во многом от геополитической ситуации.

"Сейчас ситуация на рынке жилья, наверно, опять будет каким-то образом зависеть от текущей экономической ситуации, поскольку граждане обеспокоены тем, что творится на внешних рынках. Жилье является естественным местом, куда вкладываются средства для их сбережения", - добавил он.

Спикер заверил, что его ведомство будет мониторить ситуацию на рынке жилья.

"Я не думаю, что цены будут сильно расти, потому что в любом случае это связано с покупательной способностью населения", - резюмировал Жумангарин.

Напомним, в феврале эксперты рынка недвижимости заявили, что цены на жилье в Казахстане завышены. Вскоре курс доллара резко вырос в Казахстане, аналитики отметили, что этот скачок отразится на стоимости жилья.

Недавно в бюро Нацстатистики заявили, что рекордный рост цен на жилье был зафиксирован в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961262-ne-dumayu-chto-tseny-budut-silno-rasti-zhumangarin-o-stoimosti-zhilya-v-kazahstane/