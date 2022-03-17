Поставки товаров в Казахстан не прекратятся из-за санкций против России, заявил Жумангарин

Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса рассказал, что будут делать власти, если из-за санкций в России к нам перестанут завозить импортные товары, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин исключил такую возможность.

"Никто не перестанет ничего завозить. Гарантирую. По крайней мере, Казахстан не находится ни под какими санкциями. Естественно, есть определенные логистические проблемы.

Мы уже, наверное, должны были к ним привыкнуть с пандемийных периодов, когда это началось у нас в марте 2020 года.

Поэтому здесь вопрос в том, что, конечно, могут логистические потоки измениться. Сейчас выстраивается именно эта система в первую очередь.

Во вторую очередь это платежи. Есть вопросы, поскольку на платежи тоже санкционное давление оказывается. Здесь может быть какая-то путаница. Но здесь вопрос, в Казахстане, вообще никаким образом не стоит, поэтому о чем здесь беспокоиться, я не знаю", - сказал он.

Более того, глава Агентства допустил вероятность снижения цен на некоторые товары, которые производятся в России из-за санкционного давления.

"При таком санкционном давлении возможно и удешевление некоторых групп товаров, поскольку мы являемся, естественно, страной российского экспорта. У нас внешнеторговый оборот порядка 40% именно с Россией.

Это и есть хорошо, там есть и минусы в связи с санкциями, естественно. Но, тем не менее, в данном вопросе мы не ожидаем снижения поставок.

А так я уже неоднократно говорил, из 19 видов социально значимых товаров половина – мы являемся по ним импортозависимыми. Единственные вопросы, которые сейчас связаны с их повышением, связаны с курсовой разницей, которая на сегодня возникает. Но это естественный процесс.

Необходимы какие-то внутренние источники, резервы, собственное производство развивать. Это больше вопрос к отраслевым министерствам", - резюмировал он.

Напомним, что сегодня Жумангарин объявил о намерении отменить дифференцированный тариф на электричество в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961260-postavki-tovarov-v-kazahstan-ne-prekratyatsya-iz-za-sanktsiy-protiv-rossii-zayavil-zhumangarin/