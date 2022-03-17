Fitch Ratings заявило, что Россия окажется на грани дефолта 1 апреля

Офис Fitch Ratings в Нью-Йорке. Фото: wolterfoto/ullstein bild via Getty Images

Эксперты предсказывают скорый дефолт в России. По мнению кредитного агентства Fitch Ratings, если РФ не выплатит долларовый долг в течение 30-дневного льготного периода, то экономика страны окажется в состоянии дефолта, передает Bloomberg.

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В среду, 16 марта, Россия должна выплатить 117 млн долларов своим кредиторам. Это первые нерублевые долговые обязательства с момента вторжения России в Украину. По мнению экспертов, этот момент обретает особую значимость в свете того, что кредиторы России увидели, как сильно обесценились их инвестиции с 24 февраля. Кроме того, Москва заявила, что изменит отношение к странам-кредиторам, присоединившимся к антироссийским санкциям.

В документе, опубликованном Fitch Ratings, говорится, что Россия окажется в состоянии дефолта, если не погасит свои обязательства в отношении купонов по рублевым облигациям. Они должны были быть погашены 2 марта. Льготный период, который есть у России для покрытия этого долга, исчисляется 30 днями. Поэтому 1 апреля станет очень важной датой для России, страны, которая не объявляла дефолта по облигациям в национальной валюте с 1998 года. В последний раз обязательства по внешнему долгу страна не смогла выполнить в 1918 году.

"Если Россия не выплатит обязательства в долларах США, подлежащие погашению 16 марта, в течение 30-дневного льготного периода, то это также означает начало дефолта", — отмечает Fitch.

Такая "принудительная деноминация платежных обязательств" соответствовала бы предыдущему решению Fitch понизить кредитный рейтинг России в иностранной валюте до самого низкого уровня C.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961017-fitch-ratings-zayavilo-chto-rossiya-okazhetsya-na-grani-defolta-1-aprelya/