Эксперты: Мировая экономика может повторить стагфляцию 1970-х годов

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Мировая экономика может избежать повторения стагфляции 70-х годов прошлого века, но потери все равно будут, передает Bloomberg.

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Всплеск цен на сырье после обострения российско-украинского кризиса заставил инвесторов и экономистов проводить параллели с энергетическими потрясениями, случившимися более чем 40 лет назад. Тем более что сейчас ситуация усугубляется инфляцией, вызванной пандемией COVID-19. Бывший главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд говорит, что для опасений есть поводы.

"Чем дольше длится этот период непрекращающихся потрясений, тем больше вероятность того, что экономику ожидает что-то вроде событий, случившихся в 1970-х годах", — говорит он. Бизнесмены уже сейчас сталкиваются со слабым экономическим ростом, который, по мнению экспертов, может стать «платой за борьбу с инфляцией». Кадзуо Момма, экс-глава кредитного отдела Банка Японии, говорит, что сейчас всех должно больше беспокоить существенное замедление глобального экономического роста, чем безудержная инфляция. Регулирующие органы (в частности, Федеральная резервная система США) извлекли уроки из затянувшейся инфляции 1970-х годов.

По мнению экономистов, этого достаточно, чтобы не повторить негативный опыт. Главный экономист Moody's Analytics Марк Занди говорит, что ФРС скорее будет поддерживать текущий спад, чем допустит развития стагфляции, периода, в котором стагнация и рост безработицы сочетаются с глобальным ростом цен. Еще одной ключевой причиной, по которой сейчас не стоит ожидать повторения стагфляции 1970-х годов, называют тот факт, что рабочие больше не могут хаотично требовать повышения заработной платы. В США и Великобритании число профсоюзов резко сократилось. Даже в Германии, где профсоюзы играют более важную роль, с осторожностью относятся к резкому повышению зарплат. Кроме того, если в 70-х девальвация доллара произошла из-за отхода от золотого стандарта, то главной причиной нынешнего кризиса стали нарушенные цепочки поставок и пандемия COVID-19.

Эксперты говорят, что сейчас экономика стала более устойчивой, чем в прошлом веке. Если стагфляция и произойдет, то этот период будет коротким. Но для того, чтобы снизить негативное влияние политической ситуации на мировую экономику, необходимо принять ряд мер. Например, повысить контроль государства за ценами на товары первой необходимости в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960054-eksperty-mirovaya-ekonomika-mozhet-povtorit-stagflyatsiyu-1970-h-godov/