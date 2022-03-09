Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 13,5 процента

Иллюстративное фото: пресс-служба партии Национального банка РК

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение установить базовую ставку на уровне 13,50% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п, сообщается на официальном сайте НБ РК.

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 14,50%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 12,50%, пояснили в Нацбанке.

"Решение оставить ставку неизменной обусловлено тем, что ее текущий уровень уже отражает реакцию Национального банка на повышение геополитических рисков и риска ускорения инфляционных процессов. При этом остается пространство для последующего ужесточения монетарных условий на случай дальнейшего ухудшения внешней и внутренней макроэкономической обстановки.

Национальный банк продолжает принимать меры по обеспечению стабильности макроэкономической ситуации и на финансовом рынке Казахстана", - говорится в сообщении НБ.

В феврале 2022 года годовая инфляция повысилась до 8,7% (в январе 2022 года – 8,5%) на фоне роста цен по всем компонентам инфляции.

Цены на продовольственные товары повысились на 10% (с 9,9% в январе т.г.) из-за удорожания хлебобулочных изделий и круп, овощей. Непродовольственная инфляция увеличилась до 8,6% (8,5%).

Сохраняется высокий рост цен на бытовые приборы, мебель и товары домашнего обихода. В условиях временного регулирования цен на бензин и дизельное топливо отмечается дезинфляция на рынке ГСМ. Однако рост цен на ГСМ в годовом выражении все еще сохраняется на высоких значениях (22,1%).

Платные услуги в феврале 2022 года по сравнению с февралем 2021 года подорожали на 7,1% (6,8%), что связано с ростом цен на отдельные рыночные услуги. Годовой рост стоимости аренды жилья составил 20,7%. В то же время на фоне моратория на повышение цен отмечается замедление цен на газ до 5,4% (декабрь 2021 г. – 12,9%).

Внешний сектор характеризуется крайне высоким уровнем неопределенности.

Глобальная экономика находится под давлением геополитических рисков. В этой связи, в текущем и следующем году ожидается, что мировая экономика будет расти более слабыми темпами, чем прогнозировалось ранее.

Ситуация на внешних рынках характеризуется ростом цен.

"Глобальная инфляция ввиду резкого роста цен на энергоносители, металлы и сельскохозяйственную продукцию с высокой вероятностью останется на высоких значениях дольше, чем предполагалось ранее", - отметили в Нацбанке.

Впервые с 2014 года мировые цены на нефть марки Brent превысили 100 долларов США за баррель. Высокие цены поддерживаются риском перебоев поставок нефти из России ввиду усиления геополитической напряженности. Одновременно с этим наблюдается снижение мировых запасов нефти на фоне высокого спроса и более слабой добычи нефти странами ОПЕК+, где фактическая добыча в январе 2022 года снова оказалась ниже разрешенных квот. Дальнейшие перспективы развития мирового рынка нефти, несмотря на текущую повышенную неопределенность в мире, в целом остаются позитивными.

Индекс продовольственных цен ФАО в феврале этого года, по данным Нацбанка, достиг исторически рекордного уровня на фоне значительного роста цен на растительные масла, молочную продукцию, зерновые и мясо. Стоимость пшеницы обновляет 14-летний максимум в связи с опасениями, что российско-украинский конфликт приведет к дефициту пшеницы на мировом рынке.

"Резко меняющаяся геополитическая и внешняя экономическая обстановка в странах-торговых партнерах и беспрецедентный уровень неопределенности значительно усложняют возможности по полноценной подготовке прогнозов. В этой связи прогнозы Национального Банка были дополнены экспертными оценками и формировались для качественной оценки вероятного направления основных макроэкономических показателей", - отмечается в сообщении.

Инфляция, по оценке Национального банка, будет складываться выше предыдущих прогнозов. Основной причиной более высокой динамики инфляции выступает перенос ослабления обменного курса тенге во внутренние цены ввиду высокой доли импорта в потреблении непродовольственных товаров. Также прогнозируется усиление внешнего инфляционного фона, в первую очередь, на фоне ожидаемого ускорения инфляции в России и повышенного инфляционного давления в мире из-за роста цен на продовольствие и энергоресурсы. Таким образом, существенно возрос риск превышения целевого ориентира по итогам 2022 года.

Ожидается более низкая траектория роста экономики Казахстана, чем предполагалось ранее, из-за геополитического кризиса. Темпы роста экономики будут поддержаны высокими ценами на сырьевые товары, потенциальным ростом расходов бюджета, а также улучшением эпидемиологической ситуации.

Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, развития геополитической ситуации и реакции на нее финансовых рынков.

"Национальный банк продолжит принимать все необходимые меры для возврата инфляции к целевым значениям", - говорится в сообщении.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 25 апреля 2022 года в 15:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что 24 февраля Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 13,5 процента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959881-natsbank-sohranil-bazovuyu-stavku-na-urovne-135-protsenta/