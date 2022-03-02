Экономика Китая выросла несмотря на вспышку COVID-19 в Гонконге

Иллюстративное фото: pixabay.com

Производство и спрос на товары в Китае выросли. Вторая по величине экономика мира показывает устойчивость, несмотря на российско-украинский кризис и вспышку COVID-19 в Гонконге, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Производство в Китае неожиданно выросло в феврале. Национальное бюро статистики сообщило, что индекс деловой активности в производственном секторе в феврале составил 50,2. Отметка в 50 пунктов отделяет рост от сокращения объемов. Для Китая это является показателем устойчивого роста, потому что в январе стране удалось преодолеть отметку в 50,1, а в феврале вырасти еще сильнее.

Это указывает на то, что экономика Китая начинает восстанавливаться после спада, спровоцированного пандемией COVID-19. Еще летом 2021 года положение было намного хуже. Кризис на рынке недвижимости находился в острой фазе, а меры по недопущению распространения вируса ударили по расходам потребителей. Политики обещали стабилизировать ситуацию весной 2022 года, и все указывает на то, что обещание будет выполнено. 5 марта правительство Китая обнародует экономические цели на год, а также расскажет о дополнительных мерах для стимулирования экономического роста в стране.

Все это происходит на фоне конфликта России и Украины, который создал новые риски для мировой экономики. При этом Китай все еще борется с новыми вспышками COVID-19. Эпицентром вируса сегодня является Гонконг. Другие города пытаются не допустить того, чтобы вирус из Гонконга попал к ним. В Сучжоу, который является промышленным центром на востоке Китая, временно закрыты несколько заводов. Это сделано для того, чтобы остановить распространение COVID-19 среди рабочих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958604-ekonomika-kitaya-vyrosla-nesmotrya-na-vspyshku-covid-19-v-gonkonge/