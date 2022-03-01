Какой ущерб понесет экономика Казахстана при негативном сценарии вокруг Украины и России

Иллюстративное фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/Getty Images

Глава казахстанского МНЭ рассказал, какой ущерб может понести экономика Казахстана при негативном сценарии вокруг ситуации Украины с Россией, передает корреспондент NUR.KZ.

"Если у нас сейчас коридор инфляции 5-7%, то он, скорее всего, вырастет на 1-2%, может быть больше - при негативном сценарии еще больше соответственно.

Сейчас говорить пока рано, потому что ситуация может либо резко ухудшиться, либо резко улучшиться. Это будет зависеть от итогов переговоров, которые сейчас проходят, и чем дольше будет сложная ситуация складываться вокруг Украины и России, тем сильнее будет эффект на экономику. Чем быстрее это завершится, тем меньше пострадают все страны и регионы", - заявил министр нацэкономики Алибек Куантыров.

По его словам, в рамках готовящегося антикризисного плана пересматриваются заложенные в бюджет цены на нефть.

"Цена на нефть сейчас складывается довольно высокой, она местами в отдельные периоды превышает 100 долларов. (…)

Антикризисный план - это совместный план, он еще дорабатывается, какие-то детали мы раскроем позже. Например, цена на нефть, в любом случае она будет сейчас выше стоить, условно она была 60, мы сейчас ее будем рассматривать на уровне 70, но даже при этой цене у нас соответственно будут дополнительно поступления в Нацфонд и частично в госбюджет, которые могут быть направлены на соответствующие расходы", - добавил Куантыров.

Отметим, в Нацбанке сегодня, 1 марта, рассказали, что будут делать при ухудшении ситуации с курсом доллара.

Также, Алихан Смаилов на заседании кабмина заявил, что правительство и Национальный банк приступили к реализации плана совместных действий, направленных на сохранение контроля над инфляцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958569-kakoy-uscherb-poneset-ekonomika-kazahstana-pri-negativnom-stsenarii-vokrug-ukrainy-i-rossii/