Нацбанк об отключении российских банков от SWIFT: Это не повлияет на платежи в Казахстане

Иллюстративное фото: пресс-служба Нацбанка РК

На заседании правительства глава казахстанского Нацбанка заявил, что отключение некоторых российских банков от системы SWIFT не повлияет на проведение платежей внутри Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"По блокированию доступа отдельных российских банков к SWIFT - отмечаем, что это не повлияет на проведение платежей внутри Казахстана и не несет прямой угрозы платежному рынку страны.

Все операции казахстанских банков по проведению клиентских и собственных платежей и переводов денег внутри страны осуществляются в штатном режиме", - заявил Галымжан Пирматов.

Он добавил, что для обеспечения трансграничных операций с клиентами российских банков, отключенных от системы SWIFT, подготовлены альтернативные механизмы проведения взаиморасчетов.

Напомним, ранее мы писали, что такое SWIFT, и как отключение России от системы отразится на Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958545-natsbank-ob-otklyuchenii-rossiyskih-bankov-ot-swift-eto-ne-povliyaet-na-platezhi-v-kazahstane/