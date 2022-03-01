Смаилов: власти Казахстана работают над сохранением стабильности на валютном рынке

Фото: primeminister.kz

Правительство и Национальный банк приступили к реализации плана совместных действий, направленных на сохранение контроля над инфляцией и стабильности на валютном рынке. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании кабмина, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов сообщил, что на фоне известного всем резкого обострения внешнеполитической ситуации, правительство и Национальный банк Казахстана приступили к реализации плана совместных действий.

"План включает в себя меры, направленные на сохранение контроля над инфляцией и стабильности на валютном рынке, поддержку занятости и создание новых рабочих мест, развитие предпринимательства", – добавил он.

Глава правительства напомнил, что для обеспечения стабильности финансового рынка и привлекательности тенговых депозитов, правительством, совместно с Нацбанком, будет реализована программа защиты вкладов в тенге, предусматривающая начисление премии по депозитам.

В то же время, в целях недопущения роста цен будет принят новый комплекс мер по контролю и снижению инфляции.

Ранее мы рассказывали, как Нацбанк может влиять на курс доллара в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958543-smailov-vlasti-kazahstana-rabotayut-nad-sohraneniem-stabilnosti-na-valyutnom-rynke/