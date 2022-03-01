Эксперты: Российско-украинский кризис создаст дефицит на мировом рынке

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Автозапчасти, чипсы, подсолнечное масло: российско-украинский кризис создаст дефицит на мировом рынке. Из-за конфликта уже закрыты автомобильные заводы, нарушены поставки и разорваны транспортные пути, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Конфликт между Россией и Украиной создает новые проблемы для мировой цепочки поставок, которая и так пострадала от COVID-19. Из-за боевых действий закрылись автомобильные заводы в Германии, которые использовали компоненты из Украины. Сократились поставки для сталелитейной промышленности во всем мире. Пандемия коронавируса создала кризис морской торговли, теперь военные действия перерезали воздушные и наземные пути для поставок. Конфликт также сдерживает огромный объем экспорта товаров из России и Украины, вызывает стремительный рост цен на нефть, природный газ, пшеницу и подсолнечное масло. Украинские порты — это важный коридор для поставок зерна, металла и нефти. События последних дней повлияли на то, что отгрузки из этих портов практически прекратились.

Грузовые и авиакомпании предупредили, что из-за того, что многие европейские страны закрывают свое небо для российских самолетов, цены на перевозку грузов из Европы в Азию вырастут. Некоторые маршруты вообще могут стать коммерчески невыгодными. Также есть риск, что будут введены отдельные санкции для крупных российских сырьевых игроков. Экономисты и бизнесмены опасаются, что это ударит по цепочкам поставок, которые зависят от компонентов из России.

Например, российские неон и палладий — важные компоненты в производстве полупроводников. Автомобилестроение уже пострадало от COVID-19, а военные действия могут стать причиной нового дефицита автозапчастей. Компании, у которых были заводы в Украине, закрывают свои предприятия. Люди теряют работу. Так, немецкая компания Leoni закрыла два завода по производству проводных систем. Volksvagen также заявил, что больше не может производить проводные системы в Украине. Из-за этого Volksvagen также временно закрыл два завода в Германии: в Цвиккау и в Дрездене. 8 тысяч рабочих остались без дохода.

На Россию и Украину в совокупности приходится почти треть мирового экспорта пшеницы, 19% экспорта кукурузы и 80% мирового экспорта подсолнечного масла. Поставка этих товаров, в основном, проходит через черноморские порты, которые в настоящее время закрыты. Производители завтраков быстрого приготовления и чипсов из Европы готовятся к тому, что их расходы опять вырастут. До этого, проблемы с цепочками поставок заставили их тратить на сырье на 20% больше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958381-eksperty-rossiysko-ukrainskiy-krizis-sozdast-defitsit-na-mirovom-rynke/