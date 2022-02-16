Доллар снова резко упал в цене в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Курс доллара к тенге резко упал по итогам утренних торгов, установившись на отметке 428,6 тенге за единицу. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Ранее курс доллара к тенге находился на отметке 430,69 тенге за единицу. Таким образом, на последних торгах доллар подешевел сразу на 2,09 тенге.

Между тем, согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, сегодня "американца" в банках и обменниках можно купить/продать по следующим ценам:

Нур-Султан : покупка – от 426,3 до 427,5 тенге; продажа – от 430 до 431,8 тенге;

: покупка – от до тенге; продажа – от до тенге; Алматы : покупка – от 426,3 до 429,1 тенге; продажа – от 430 до 431,8 тенге;

: покупка – от до тенге; продажа – от до тенге; Шымкент: покупка – от 426,3 до 427,5 тенге; продажа – от 430 до 431,8 тенге.

Напомним, что 9 февраля произошло резкое падение курса доллара, которое продолжилось 10 февраля. Тем не менее, после этого американская валюта вновь подорожала, а за минувшие выходные доллар вырос в цене на 2,13 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1956353-dollar-snova-rezko-upal-v-tsene-v-kazahstane/