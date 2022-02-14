Повышение ставки акцизов не приведет к росту цен на ГСМ, заявили в Миннацэкономики

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В Миннацэкономики заявили, что повышение ставок акцизов не повлияет на цены на ГСМ, а также назвали причину, по которым подорожания не произойдет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве сообщили, что разработали проект постановления правительства "О внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2018 года №173 "Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводов и экологическое топливо".

По данным Миннацэкономики, в этом проекте предусмотрены следующие пункты:

увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводов и экологического топлива производителями с 24 435 тенге до 38 134 тенге за 1 тонну;

тенге до тенге за 1 тонну; увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию дизельного топлива производителями с 9300 тенге до 35 726 тенге за 1 тонну;

тенге до тенге за 1 тонну; исключение сезонного изменения акцизов на дизельное топливо;

установление равной ставки на импорт дизельного топлива;

уточнение кодов ТН ВЭД ЕАЭС на дизельное топливо.

Как объяснили в Министерстве, повышение ставок акцизов позволит привлечь дополнительные средства для обеспечения реализации социально-экономических задач государства.

При этом подчеркивается, что цены на ГСМ расти не будут, так как в соответствии с приказом и.о. министра энергетики были установлены предельные цены на розничную реализацию ГСМ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1956083-povyshenie-stavki-aktsizov-ne-privedet-k-rostu-tsen-na-gsm-zayavili-v-minnatsekonomiki/