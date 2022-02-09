Депутат попросил Нацбанк прекратить спекуляции на валютном рынке

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат Аманжан Жамалов на пленарном заседании палаты рассказал, что, по его мнению, стало главной причиной недоверия к тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Жамалов в своем запросе на имя председателей Нацбанка и Агентства по финансовому мониторингу напомнил о словах Касым-Жомарта Токаева, сказанных во время расширенного заседания правительства.

Президент тогда отметил, что Нацбанк должен проводить независимую и адекватную денежно-кредитную политику для достижения целевого коридора инфляции в 4-6% в 2022 году и в 4% в 2025 году.

"Основным экономическим инструментом Нацбанка по инфляционному таргетированию является регулирование учетной ставки Нацбанка и курса тенге через валютные интервенции (продажа или покупка).

В целом, в ноябре и декабре 2021 года объем валютных торгов составил 3,6 и 4,2 млрд долларов. С 12 по 31 января 2022 года – 2,5 млрд долларов. В сумме – 10 млрд долларов за последние 3 месяца.

Это огромный объем валютных торгов за всю историю Казахстана. И львиная доля этих торгов была проведена с участием Национального банка", - заявил мажилисмен.

Также, по данным парламентария, для удержания курса тенге только за 12 и 13 января объем валютных интервенций Нацбанка составил 240 млн долларов. Это около 50% от всего объема торгов.

Валютные интервенции также проводились Нацбанком в ноябре и декабре 2021 года: сальдо по ним составило почти 500 млн долларов.

"Данные о валютных интервенциях за январь 2022 года до сих не опубликованы. Но даже эти цифры поражают своей масштабностью. По объему они сопоставимы с затратами на Министерство здравоохранения или образования.

В чьих интересах были проведены интервенции и потрачены резервы? Это было сделано не для проведения импортных сделок, а для того, чтобы удовлетворить спекуляционный спрос.

Проще говоря, кто имел деньги, купил доллары за счет Национального банка по "хорошему курсу". И, скорее всего, эти деньги были выведены за рубеж.

При всем при этом в каждом пресс-релизе и публичном выступлении мы слышим мантру о приверженности Нацбанка свободному плавающему курсу и стабильности.

К сожалению, стабильность курса тенге – это его стабильное падение. Возникает противоречие между словом и делом. Декларируя свободный рыночный курс, Национальный банк активно проводит интервенции и неизвестно, в чью пользу.

Свободный плавающий курс в исполнении Нацбанка подобен призраку - все о нем говорят, но никто его не видел", - заявил Жамалов.

По его оценке, непредсказуемость курса стала главной причиной недоверия к нему. Поэтому люди живут в постоянном ожидании девальвации.

"Глава государства говорил о необходимости восстановления доверия к тенге, чтобы исключить резкие спекулятивные колебания курса. Но делать это открыто и честно", - резюмировал депутат.

В этой связи он предложил Нацбанку совместно с Агентством по финансовому мониторингу выработать меры по прекращению спекуляций на валютном рынке, а также обеспечить публикацию данных о валютных интервенциях на ежедневной основе, включая продажу и покупку валюты, как это делается в других странах.

Кроме того, он призвал проанализировать информацию о валютных интервенциях за последние 3 месяца, включая продажу и покупку валюты.

Напомним, что ранее в Нацбанке рассказывали, будет ли дальше укрепляться доллар по отношению к тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1955374-deputat-poprosil-natsbank-prekratit-spekulyatsii-na-valyutnom-rynke/