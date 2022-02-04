Снижение цен на жилье прогнозируют в Алматы

Иллюстративное фото: Деонисий Мить

Отдельные экономисты прогнозируют обвал цен на жилье в Алматы. Одной из причин может стать повышение порога минимальной достаточности для снятия части пенсионных накоплений.

Как передает телеканал "Алматы", ссылаясь на данные Бюро нацстатистики, в декабре прошлого года 1 квадратный метр нового жилья в Алматы продавался по 415 000 тенге. Каждый, кто находится в поиске собственной квартиры, заметил рост цен.

Но спрос на квадратные метры упал из-за покупательской способности - если зарплата в Алматы в 2021 году выросла в среднем на 20%, то цены на квартиры - как минимум на 25%.

Кроме того, отмечается, что многим казахстанцам проще инвестировать в недвижимость за рубежом, где банки готовы предложить более выгодные условия ипотеки.

Однако специалисты советуют все же обратить внимание на внутренний рынок и государственную жилищную политику. По мнению экспертов, увеличение порога минимальной достаточности для снятия пенсионных, которое ожидается с 1 апреля, может повлиять на снижение цен на жилье.

"Я считаю, что стоит обратить внимание на работу государства. Сейчас их деятельность направлена на импортозамещение стройматериалов, повышенное взаимодействие с застройщиками и оптимизацию нормативных процедур. Если все эти задачи будут успешно выполнены, то есть все основания полагать, что недвижимость упадет в цене", - считает экономист Максат Халык.

Эксперты также советуют обратить внимание на различные госпрограммы - с их помощью можно приобрести квартиры и дома на выгодных, чем на рынке, условиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1954531-snizhenie-tsen-na-zhile-prognoziruyut-v-almaty/