Конуров: Мы входим в затяжной, многолетний период ускоренной инфляции и обесценивания денег

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Депутат Мажилиса Айкын Конуров в ходе пленарного заседания палаты призвал власти пересмотреть действия по сдерживанию инфляции в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Айкын Конуров в своем депутатском запросе на имя премьер-министра страны Алихана Смаилова сообщил, что общий уровень цен на продовольствие в Казахстане поднялся. Рост за 2021 года достиг 9,9%.

"В структуре потребительских расходов населения 56,7% приходится на продовольствие. А в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской областях - этот показатель превышает 60%.

При этом две основные статьи расходов – это хлеб и крупы, мясо и мясопродукты. За январь-ноябрь 2021 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 9,1%, из них крупы - на 20,2%, макаронные изделия – на 11,5%. Мясо выросло в цене на 8,7%, в том числе баранина – на 15,1%, конина – на 10%", - отметил депутат.

Таким образом, как добавил Конуров, подорожание важнейших для простых людей продуктов исчисляется двузначными цифрами. В начале 2022 года был зафиксирован новый виток роста цен: с 5 по 11 января цены на продукты в Казахстане выросли на 0,2%.

Подорожали: капуста на 4,3%, картофель на 0,8%, гречка на 0,4%, морковь на 0,2%, рис, сахар и соль на 0,1%.

"Есть объективные причины дальнейшего роста. Во-первых, после традиционного снижения спроса в начале года он затем вновь пойдет в рост, при этом к росту цен на товары подключатся еще и услуги.

Во-вторых, нынешнее искусственное сдерживание цен является лишь отсроченным во времени, усиливая потенциал "инфляционной пружины".

В-третьих, проблема цен стоит не только перед нами. Глобальная инфляция и адаптация к ней государств будет главным экономическим вызовом в 2022 году.

По самым оптимистичным прогнозам, в первом квартале 2022 года мировая инфляция достигнет своего пика и затем постепенно пойдет на спад. По самым пессимистичным оценкам, мы входим в затяжной, многолетний период ускоренной инфляции и обесценивания денег", - указал мажилисмен.

Указал Конуров и на то, что в Казахстане отмечаются высокие инфляционные ожидания, и это прямое следствие низкого доверия со стороны граждан.

В этой связи парламентарий призвал новое правительство принципиально перезагрузить подходы к антиинфляционной работе.

"Казахстану нужна национальная антиинфляционная стратегия с ориентирами на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды.

Особо обращаем внимание на то, что инфляция в Казахстане не монетарная, а мы ее импортируем, значит, бороться с инфляцией, применяя методы ужесточения денежно-кредитной политики категорически нельзя.

Наша общая задача - найти баланс и обеспечить реальный рост доходов населения, не допустить, чтобы повышение зарплат и социальных выплат отставало от роста потребительских цен.

Принципиально важно работать не только с потребительской, но и промышленной инфляцией, которая совершенно упускается из вида, хотя является еще более опасной для экономики страны", - резюмировал Айкын Конуров.

Напомним, что 9 января Агентство по защите и развитию конкуренции РК открыло специальную горячую линию для граждан, куда они могут пожаловаться на завышенные цены на продукты питания, бензин, газ, дизельное топливо, услуги служб и агрегаторов такси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1953080-konurov-my-vhodim-v-zatyazhnoy-mnogoletniy-period-uskorennoy-inflyatsii-i-obestsenivaniya-deneg/