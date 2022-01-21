КГД: Полученные из фонда "Қазақстан халқына" деньги не будут облагаться налогом

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Зампредседателя Комитета госдоходов Кайрат Миятов на брифинге в СЦК сообщил, что разрабатываются меры стимулирования субъектов бизнеса, которые сделают отчисления в фонд "Қазақстан халқына", передает корреспондент NUR.KZ.

Кайрат Миятов сообщил, что для стимулирования отчислений в фонд "Қазақстан халқына" субъектами бизнеса в Министерстве нацэкономики рассматриваются нормы по изменению Налогового кодекса страны.

"Поправки касаются части предоставления права на уменьшение налоговых обязательств при внесении отчислений либо имущества в общественный социальный фонд "Қазақстан халқына". Размеры уменьшения еще обсуждаются.

Вторая часть - это помощь, которая будет оказываться из средств указанного фонда. С точки зрения налогового законодательства, такие средства рассматриваются доходом получателя, как безвозмездно полученное имущество.

Таким образом, сейчас будут пересмотрены положения Налогового кодекса в пользу освобождения от налогообложения", - добавил спикер.

Миятов отметил, что в период после режима ЧП возникает вопрос возмещения ущерба пострадавшим субъектам бизнеса.

Спикер сообщил, что также актуально будет освободить от налогообложения суммы, возмещаемые в связи с ущербом.

"КГД сейчас отрабатывает данный вопрос на площадке Министерства нацэкономики и в ближайшем месяце указанным министерством будет предоставлен ряд поправок в Налоговый кодекс для поддержания пострадавших субъектов бизнеса и населения", - резюмировал спикер.

Напомним, что ранее в правительстве утвердили механизм возмещения ущерба МСБ. Позже стало известно, когда именно бизнесмены начнут получать компенсации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1952407-kgd-poluchennye-iz-fonda-qazaqstan-halqyna-dengi-ne-budut-oblagatsya-nalogom/