КГД: Полученные из фонда "Қазақстан халқына" деньги не будут облагаться налогом

Зампредседателя Комитета госдоходов Кайрат Миятов на брифинге в СЦК сообщил, что разрабатываются меры стимулирования субъектов бизнеса, которые сделают отчисления в фонд "Қазақстан халқына", передает корреспондент NUR.KZ.
Кайрат Миятов сообщил, что для стимулирования отчислений в фонд "Қазақстан халқына" субъектами бизнеса в Министерстве нацэкономики рассматриваются нормы по изменению Налогового кодекса страны.
"Поправки касаются части предоставления права на уменьшение налоговых обязательств при внесении отчислений либо имущества в общественный социальный фонд "Қазақстан халқына". Размеры уменьшения еще обсуждаются.
Вторая часть - это помощь, которая будет оказываться из средств указанного фонда. С точки зрения налогового законодательства, такие средства рассматриваются доходом получателя, как безвозмездно полученное имущество.
Таким образом, сейчас будут пересмотрены положения Налогового кодекса в пользу освобождения от налогообложения", - добавил спикер.
Миятов отметил, что в период после режима ЧП возникает вопрос возмещения ущерба пострадавшим субъектам бизнеса.
Спикер сообщил, что также актуально будет освободить от налогообложения суммы, возмещаемые в связи с ущербом.
"КГД сейчас отрабатывает данный вопрос на площадке Министерства нацэкономики и в ближайшем месяце указанным министерством будет предоставлен ряд поправок в Налоговый кодекс для поддержания пострадавших субъектов бизнеса и населения", - резюмировал спикер.
Напомним, что ранее в правительстве утвердили механизм возмещения ущерба МСБ. Позже стало известно, когда именно бизнесмены начнут получать компенсации.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1952407-kgd-poluchennye-iz-fonda-qazaqstan-halqyna-dengi-ne-budut-oblagatsya-nalogom/