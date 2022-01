ЕНПФ вышел из числа акционеров Halyk Bank

Офис ЕНПФ. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

ЕНПФ покинул список акционеров Halyk Bank, об этом сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Единый накопительный пенсионный фонд покинул список акционеров Halyk Bank. Ранее ЕНПФ владел 6,11% акций банка, эти данные можно найти в предыдущей выписке, датированной 1 октября 2021 года.

Теперь в списке числятся два акционера. Первый – АО "Холдинговая группа Алмэкс", которую контролируют супруги Кулибаевы. Доля компании составляет 69,52% акций. Вторым акционером выступает The Bank of New York (28,69%).

