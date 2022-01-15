Премьер Казахстана и его коллеги перечислили средства в фонд "Қазақстан халқына"

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Глава правительства РК Алихан Смаилов и сотрудники Канцелярии премьер-министра РК перечислили однодневную заработную плату в фонд "Қазақстан халқына".

В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, данного 11 января т.г. на заседании мажилиса Парламента РК, несколько общественных организаций Казахстана учредили общественный социальный фонд (ОСФ) "Қазақстан халқына".

На пост председателя ОСФ "Қазақстан халқына" учредителями фонда избран государственный деятель, известный финансист Болат Жамишев. В наблюдательный совет вошли известные деятели здравоохранения и образования, а также представители общественных объединений РК.

ОСФ "Қазақстан халқына" будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки уязвимых слоев населения. Деятельность фонда будет способствовать консолидации общества и укреплению социальной справедливости.

Финансирование фонда будет осуществляться из частных и государственных источников, планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций.

Глава правительства РК Алихан Смаилов и сотрудники Канцелярии премьер-министра РК перечислили однодневную заработную плату в фонд "Қазақстан халқына".

Правительство обращается к представителям бизнеса, прежде всего, крупного, проявить социальную ответственность и помочь в финансировании фонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1951302-premer-kazahstana-i-ego-kollegi-perechislili-sredstva-v-fond-qazaqstan-halqyna/