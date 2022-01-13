"Как минимум 7 трлн тенге": российский эксперт о потерях экономики Казахстана из-за беспорядков

Алматы после беспорядков. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Российский эксперт назвала приблизительную сумму потерь экономики Казахстана от приостановки работы предприятий из-за массовых беспорядков, охвативших страну в начале 2022 года.

Своим мнением первый вице-президент Центра стратегических разработок Татьяна Радченко поделилась с изданием РИА Новости.

"На текущий момент нет достоверных оценок того, сколько предприятий приостановили свою деятельность в связи с беспорядками. Если их количество достигает хотя бы 15%, то реальная потеря ВВП в 2022 году может достигать при названных сценариях от 0,8 до 2,5 миллиарда долларов (3,4 млрд - 1 трлн тенге)", - сказала эксперт.

В частности, по ее словам, только потери от прекращения интернет-торговли в январе, если опираться на данные за 2021 год, должны составить около 144 миллионов долларов (62 млрд тенге).

"Произошедшие в Казахстане события и режим ЧП, введенный с 5 января по 19 января, наиболее сильно затронут такие сферы, как торговля, транспорт и логистика, связь, строительство, а также некоторые услуги для населения (в частности, например, гостиничный бизнес). Регионы, где происходили протесты, вносят значимый вклад в экономику страны, в том числе в эти сектора", - цитирует издание эксперта.

Радченко отмечает, что не все предприятия указанных сфер приостановили работу, но в целом масштаб указанных секторов в данных регионах за январь может оцениваться как минимум в 2,2 триллиона тенге, или около 5,3 миллиарда долларов.

"При негативном развитии событий, в случае, если страна сможет вернуться к прежнему образу жизни не ранее конца первого квартала 2022 года, то затронуто может быть как минимум 7 триллионов тенге, что соответствует 16,8 миллиарда долларов, или 17,8% ВВП страны", - резюмировала вице-президент ЦСР.

Напомним, ранее в НПП "Атамекен" заявили, что сумма ущерба казахстанскому бизнесу, по предварительным расчетам, уже превысила 103 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1950890-kak-minimum-7-trln-tenge-rossiyskiy-ekspert-o-poteryah-ekonomiki-kazahstana-iz-za-besporyadkov/