Доллар подорожал после беспорядков в Казахстане

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На Казахстанской фондовой бирже закрылась первая после беспорядков и в 2022 году сессия валютных торгов. По ее итогам, доллар вырос на 1,76 тенге, сообщается на официальном сайте KASE.

На утро 12 января доллар в Казахстане стоит 433,6 тенге. Это на 1,76 тенге больше, чем на последней сессии, которая состоялась 31 декабря - тогда американская валюта торговалась за 431,84 тенге за единицу.

Российский рубль к этому часу стоит 5,76 тенге.

Между тем, согласно данным страницы обменного курса на NUR.KZ, жители казахстанской столицы сегодня могут купить доллары в среднем по 436 - 436,5 тенге за единицу, а продать - за 431,5 - 436 тенге.

В Алматы и Шымкенте доллары стоят почти столько же - продается американская валюта за 436 - 437 тенге за единицу, покупают банки и обменники доллары по 431 - 436 тенге.

Отметим, сегодня, 12 января, казахстанские обменники начнут вновь продавать и покупать иностранную валюту - ранее они перестали работать из-за беспорядков в стране.

Накануне Токаев, выступая в мажилисе, указал на важность обеспечения стабильности валютного рынка. Он отметил, что на фоне произошедших в стране событий и режима ЧП возникли риски спекулятивного давления на тенге.

Сегодня глава Нацбанка Ерболат Досаев, выступая на заседании правительства, объяснил, как финрегулятор будет поддерживать доверие к казахстанской валюте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1950727-dollar-podorozhal-posle-besporyadkov-v-kazahstane/