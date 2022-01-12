Запрет на штрафы и пени по кредитам ввели в Казахстане на время режима ЧП

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Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что 11 января в Казахстане принят приказ о введении отсрочки платежей по кредитам для пострадавших при ЧП, а также о запрете на штрафы и пени по всем кредитам, передает корреспондент NUR.KZ.

"Для поддержки населения и бизнеса 11 января текущего года агентством принят приказ по предоставлению отсрочек платежей по кредитам физических и юридических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения.

На период чрезвычайного положения введен запрет на начисление штрафов и пени в случае просрочки по кредитам, а также приостановлена претензионно-исковая работа", - заявила Абылкасымова.

Также агентство по поручению президента примет срочные меры по регулированию потребительского кредитования казахстанцев.

"Будут повышены требования к достаточности собственного капитала банков путем увеличения риск-взвешивания по потребительским кредитам физических лиц.

Расчет самого коэффициента долговой нагрузки будет ужесточен, из расчета будут исключены доходы, не имеющие достоверного подтверждения наличия у заемщика регулярных доходов", - сообщила Абылкасымова.

В отношении банков и микрофинансовых организаций также будет рассмотрено введение дополнительных ограничений по высокорисковым потребительским кредитам.

"В результате будет снижен риск-аппетит банков для ограничения выдачи кредитов заемщикам, не обладающим достаточной платежеспособностью", - сообщила глава агентства.

Также агентством будет ужесточено регулирование процентных ставок по кредитам физических лиц путем снижения их предельных значений, а также включения в расчет эффективных ставок вознаграждения по кредитам, любых комиссий и платежей по кредитам – по словам Абылкасымовой, это позволит ограничить рост долговой нагрузки населения по вновь выдаваемым кредитам.

Напомним, режим чрезвычайного положения введен в Казахстане с 6 января в связи с массовыми беспорядками, он будет действовать на всей территории страны до 19 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1950717-zapret-na-shtrafy-i-peni-po-kreditam-vveli-v-kazahstane-na-vremya-chp/