Токаев: Нужно кардинально решить вопрос обеспечения продовольственной безопасности страны

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления в мажилисе заявил о необходимости в ближайшие три года кардинально решить вопрос обеспечения продовольственной безопасности страны, передает NUR.KZ.

В своем выступлении глава государства отметил, что необходимо уделить особое внимание развитию сельского хозяйства.

"В последние годы у нас был неурожай. Например, в сравнении с прошлым годом, в этом году было собрано урожая на 4 млн тонн меньше. По прогнозам, ситуация может быть напряженной и в этом году. Правительство должно решить вопросы обеспечения семенами, сеном и другими вопросами, держать на особом контроле посевные работы.

Надо упростить процедуру получения субсидий и сделать их доступными. Нельзя допускать подобных правонарушений, о которых стало известно недавно. Это важно", - сказал Токаев.

Также президент заявил о необходимости в ближайшие три года кардинально решить вопрос обеспечения продовольственной безопасности страны.

"В ближайшие три года нужно кардинально решить вопрос обеспечения продовольственной безопасности страны. Это первая и самая главная задача, которая стоит перед правительством и акимами. Если страна не будет в полной мере обеспечена продуктами питания собственного производства, никакие меры по сдерживанию инфляции не помогут", - подчеркнул глава государства.

Также на онлайн-заседании мажилиса президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что у нового премьер-министра Алихана Смаилова есть 3 недели на подготовку нового плана на 2022 год для правительства Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1950488-tokaev-nuzhno-kardinalno-reshit-vopros-obespecheniya-prodovolstvennoy-bezopasnosti-strany/