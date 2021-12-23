"Решили не регулировать": Жумангарин о политике столичных властей по ценам на морковь

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Глава Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин в кулуарах сената прокомментировал вопрос, нужно ли ожидать резкого роста цен на морковь. Дело в том, что на недавних общественных слушаниях в Нур-Султане стало известно, что этот продукт могут исключить из списка товаров, на которые властями устанавливаются предельно допустимые цены, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, может ли выведение моркови из списка товаров, на которые устанавливаются предельно допустимые цены, привести к резкому росту цен на этот продукт.

"Члены общественного совета задались вопросом, не повторится ли весенняя история, когда морковь продавали по 600-700 тенге за килограмм?" - спросили журналисты.

Серик Жумангарин сообщил, что речи о выведении моркови из перечня социально значимых товаров не идет.

"Речь идет не о том, что вывели из перечня социально значимых товаров. Перечень утверждается правительством и там 19 наименований. Скорее всего, речь идет о том, что акимат не будет устанавливать свои предельные цены.

Решили не регулировать, чтобы завтра не было дефицита. Это решение самого акимата и мы его уважаем. Они провели анализ и они за последствия этого решения отвечают.

Будет ли морковка стоить 600 тенге, я не знаю. Это будет зависеть от конъюнктуры рынка на следующий год, от того, как подготовятся. Вряд ли такая ситуация будет повторяться", - предположил он.

При этом, он заявил, что такие действия местных властей нельзя расценивать как поддержку крупных торговых сетей.

"Во всем мире торговые сети поддерживают. Но крупные торговые сети занимают, если не ошибаюсь, всего 10%. Все остальное - это базары и так называемые магазины у дома.

Мы каждый день выявляем нарушения в крупных торговых сетях, на социально значимые товары не имеют права накручивать больше 15%. А магазины у дома мы даже проверить не можем.

По моим данным, непроверенным, там накрутки идут гораздо больше, чем 15%. Мы их проверить не можем из-за моратория, но многие злоупотребляют этим.

Большая часть инфляции, которую мы имеем за счет того, что цены на продукты растут и так далее, она появляется за счет того, что нарушается закон.

Если накрутка на социально значимые товары составляет больше 15 процентов - обогащаются владельцы магазинов у дома, торговых объектов, а у производителя уровень цены не меняется", - подчеркнул Жумангарин.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как в 2021 году менялись цены на товары и услуги в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1948196-reshili-ne-regulirovat-zhumangarin-o-politike-stolichnyh-vlastey-po-tsenam-na-morkov/