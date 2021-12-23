Высокую цену на жилье в Казахстане объяснил Жумангарин

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Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин в кулуарах сената объяснил рост цен на стройматериалы и жилье в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Жумангарин отметил, что с начала года стройматериалы подорожали.

"У нас импортозависимость. На казахстанские стройматериалы цены упали ощутимо за тот период, что мы этим занимаемся. Воздействовать на импортные материалы у нас нет никакой возможности. Соответственно, огромное количество расследований сейчас проводится - если я не ошибаюсь, 12 - на рынке стройматериалов. Опять-таки, в рамках нарушений. Там и металлопрокатчики и производители цемента, кирпича и так далее", - добавил он.

При этом он отметил, что для стабилизации цен на жилье были подписаны комплаенс-договоры с главными компаниями страны. Но эти соглашения касаются только конкретных жилых комплексов.

"Мы подписали жилой комплекс, он (застройщик - прим. ред.) на него "уронил" цены, и мы мониторим, будет ли он новый ЖК строить. Все будет зависеть (в том числе и цена - прим. ред.) от той ситуации, которая там есть. Мы не можем сказать: "Вот такая цена должна быть на рынке". Каждый жилой комплекс уникален, каждый регион имеет свои подходы.

У нас по регионам высокая волатильность цен на квартиры. Дешевые в Таразе, в Актобе, дорогие - в столицах и некоторых регионах. Это зависит от застройщиков, уровня цен, которые были в свое время там сформированы. У нас работа идет именно по анализу рынка. Поэтому вопрос о цене – не к нам. Цена высокая изначально, потому что высокая себестоимость строительства", - резюмировал Жумангарин.

Напомним, за минувший год стоимость жилья в Казахстане достигла рекордных значений - квадратные метры подорожали на 30-40%. Экономисты и риелторы прогнозируют, что в 2022 году спрос на жилье в Казахстане упадет, но цены продолжат расти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1948148-vysokuyu-tsenu-na-zhile-v-kazahstane-obyasnil-zhumangarin/