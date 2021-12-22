"Наличие зубов проверить не можем": Ибрагимова высказалась о тратах пенсионных на стоматолога

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На онлайн-брифинге в СЦК главу "Отбасы банка" спросили, проверяют ли траты излишних пенсионных накоплений казахстанцев. К примеру, расходы пенсионных одного из казахстанцев на услуги стоматолога составили 17 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"В пакет документов входит договор с клиникой и счет на оплату. Внутри самая дорогая процедура – это имплантация. В принципе, чек на 17 млн тенге, с учетом того, что это протезирование, наличие швейцарского или израильского импланта, допустим, если это 17-18 имплантов, он является достаточно реалистичным.

Само наличие зубов и количество новых имплантов мы проверить не можем, поэтому мы доверяем вкладчику, который посчитал, что лечение зубов для него важно", - заявила глава банка Ляззат Ибрагимова.

Она добавила, что люди приносят счета на оплату в банк, и траты на стоматолога происходят законно.

Напомним, ранее главу "Отбасы банка" попросили прокомментировать ее несбывшийся прогноз на снижение цен на жилье в Казахстане. Кроме того, Ляззат Ибрагимова сделала новый прогноз касательно цен на жилье на следующий год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1948019-nalichie-zubov-proverit-ne-mozhem-ibragimova-vyskazalas-o-tratah-pensionnyh-na-stomatologa/