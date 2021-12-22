Астанчанин снял с пенсионного счета 10 тысяч тенге, чтобы погасить ипотеку

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

О самом маленьком снятии пенсионных накоплений в Нур-Султане рассказала глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Нур-Султане у нас 54 тысячи вкладчиков обратилось – это 15% от общереспубликанского объема. Сумма, которую они изъяли, – это 290 млрд тенге.

Среднее значение (одной сделки – прим. ред.) – 5 млн тенге. Максимальная сумма была 96 млн тенге. Минимальная сумма – 10 тысяч тенге. Человек сделал досрочное погашение ипотеки, обратился с такой заявкой – система ее обработала", – сообщила глава банка.

Ранее Ибрагимова рассказала о самой крупной сделке с использованием пенсионных в Казахстане – это была покупка жилья премиум-класса.

Напомним, что ранее глава "Отбасы банка" сделала прогноз касательно того, упадут ли цены на жилье с 1 апреля, когда порог достаточности для пенсионных повысится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1947997-astanchanin-snyal-s-pensionnogo-scheta-10-tysyach-tenge-chtoby-pogasit-ipoteku/