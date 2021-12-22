Депутат попросил раскрыть данные о зарубежных активах нацкомпаний и ЕНПФ

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Депутат Айкын Конуров на пленарном заседании палаты попросил предоставить сведения о том, какими активами располагают и располагали за последние 10 лет национальные компании за рубежом, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутата также заинтересовали ответы на вопросы о том, сколько средств инвестировано в экономику других стран с указанием компании-инвестора, сути инвестируемых проектов, их доходности или убыточности, сроков и условий возврата.

В своем запросе на имя первого зампремьера Алихана Смаилова и председателя Нацбанка Ерболата Досаева Конуров отметил, что заявленные успехи в макроэкономике не отражают реальное состояние дел простых казахстанцев, малого и среднего бизнеса, а также всей сложности экономической ситуации в стране и мире.

"Мы видим, что расходы на индустриально-инновационное развитие планомерно сокращаются. Реальный сектор экономики испытывает серьезные проблемы доступа к дешевым и длинным оборотным средствам. В стране не хватает денежных средств на развитие инфраструктуры, экономики страны, что приводит к необходимости привлечения внешних займов, постоянному поиску зарубежных инвесторов.

Все это в конечном итоге негативно влияет на благосостояние большинства казахстанцев. Средний дефицит семейных бюджетов в Казахстане достигает 35%. Граждане вынуждены покрывать его за счет потребительских кредитов и займов в банках, микрофинансовых организациях", - пояснил он.

Мажилисмен добавил, что по итогам третьего квартала 2021 года из общего объема кредитов населению, что составил 9,6 трлн тенге, 58,1% - это потребительские кредиты.

"На этом фоне острого дефицита фондирования внутри страны озабоченность вызывает инвестирование нашими национальными компаниями в экономики других стран, либо размещение финансов за рубежом.

В качестве примера можно привести вклады дочерней организации холдинга "Байтерек" - АО "QazTechVentures", которое направило инвестиции в сумме 10 млн долларов в один из сингапурских венчурных фондов для развития стартапов.

Еще не забыта история рискового инвестирования пенсионных средств граждан в размере 250 миллионов долларов в облигации Международного банка Азербайджана с их последующим вынужденным обменом на Государственные ценные бумаги Азербайджана", - подчеркнул Конуров.

Он добавил, что портфель инвестиций ЕНПФ в последнее время составляют значительные объемы вкладов в Государственные ценные бумаги (ГЦБ) иностранных государств - таких, как:

Мексика — 10,6 млрд тенге;

Катар — 18,3 млрд тенге;

Колумбия — 6,4 млрд тенге;

Кувейт — 4,7 млрд тенге;

Саудовская Аравия — 31,5 млрд тенге;

Марокко — 13,6 млрд тенге.

Кроме того, объемы нетто-покупок ГЦБ США составили 245,4 млрд тенге (чистая покупка – 382,9 млрд); Индонезии — 18,5 млрд; Филиппин – 3,5 млрд.

"Доходность традиционно небольшая: инвестиции в американский госдолг под 0,05%, а средневзвешенная ставка по остальным странам составила 3,3% годовых.

Мы полагаем, что указанные средства принесли бы гораздо больше пользы внутри страны, способствовали бы снижению уровня внешних займов, развитию местных стартапов и других необходимых проектов.

С учетом изложенного, просим предоставить сведения о том, какими активами располагают и располагали за последние 10 лет наши национальные компании за рубежом, сколько средств инвестировано в экономику других стран с указанием компании-инвестора, сути инвестируемых проектов, их доходности или убыточности, сроков и условий возврата", - резюмировал Конуров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1947971-deputat-poprosil-raskryt-dannye-o-zarubezhnyh-aktivah-natskompaniy-i-enpf/