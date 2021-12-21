Общественный совет не одобрил введение туристического сбора в Нур-Султане

Город Нур-Султан. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Члены столичного общественного совета отправили на доработку правила "Об утверждении ставок туристического взноса для иностранцев в городе Нур-Султан", передает корреспондент NUR.KZ.

Документ представила заместитель руководителя столичного Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Гульмира Ермолдина.

По ее словам, ранее такие ставки не разрабатывались, а постановление правительства вышло 5 ноября текущего года.

"Данный взнос взимается с туристов за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья.

Сумма взимаемого взноса, подлежащего уплате, не включается в стоимость проживания. С 1 января по 31 декабря 2022 года включительно данный взнос составляет 0% от стоимости пребывания.

С 1 января 2023 года расчет ставок туристического взноса будет проводиться на основе актуальных статистических данных прошлого года", - добавила она.

При этом, Ермолдина отметила, что данный туристический сбор будет относиться ко всем иностранцам одинаково.

В ответ на это член общественного совета Ержан Багдатов предложил отправить документ на доработку и уделить внимание механизму реализации данного вопроса в столице, а также просчитать экономические последствия введения туристического сбора.

"Кто будет являться оператором? Не повлияет ли данная мера на снижение привлекательности столицы как объекта посещения туристов, и какие коррупционные риски могут возникнуть при введении данного сбора в столице?

Не возрастут ли цены в гостиницах после введения данного туристического сбора? Ведь как бывает: вводят какой-то сбор, и мы говорим, что это конкретно для иностранцев, но гостиничный или какой-то туристический бизнес начинает поднимать цену для всех.

Как будет поводиться фильтрация при этом? То есть, если механизмы у вас будут отработаны, то только после этого, я считаю, на заседаниях общественного совета и маслихатов можно будет вносить данный вопрос", - сказал Багдатов.

Его поддержал член общественного совета Жанат Нургалиев.

"Принятие правил преждевременно пока рассматривать, поскольку приказ министра культуры в ноябре только вышел. Не надо торопиться, надо сейчас с уполномоченным госорганом проработать", - посоветовал он.

В ходе обсуждения было принято рассмотреть повторно правила в начале следующего года, после доработки.

Напомним, что впервые о введении туристского взноса для иностранцев начали говорить еще в 2019 году.

В апреле текущего года сенаторы в двух чтениях приняли проект закона по вопросам туристской деятельности, а в ноябре стало известно об утверждении правил уплаты туристского взноса для иностранцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1947755-obschestvennyy-sovet-ne-odobril-vvedenie-turisticheskogo-sbora-v-nur-sultane/