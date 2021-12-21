39 тысяч рабочих хотят сократить на Тенгизе

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39 тысяч рабочих хотят сократить в следующем году на Тенгизе в Атырауской области в связи с завершением проекта "Келешек кенею". Почти половина из них - местные жители, передает "Хабар 24".

В первом квартале 2022 года под сокращение попадут 7 тысяч человек. Для реализации проекта более 16 тысяч человек прошли обучение за счет "Тенгизшевройла".

В управлении координации занятости и соцпрограмм региона отметили, что инвестирование в человеческие ресурсы поможет не допустить роста безработицы. В ведомстве обещают помощь людям в дальнейшем трудоустройстве.

"Есть государственные программы. Задействовать в них мы планируем около 12 тысяч человек. Имеются инвестиционные проекты в сфере нефтехимического комплекса. При строительстве хотим обеспечить работой около 20 тысяч работников", - сообщил замглавы управления Еркебулан Абылкасымов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1947679-39-tysyach-rabochih-hotyat-sokratit-na-tengize/