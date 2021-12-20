Налоговую амнистию для некоторых автовладельцев могут провести в Казахстане

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Минфин и МВД рассматривают возможность проведения в стране налоговой амнистии для некоторых автовладельцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Жулдыз Сулейменова, ссылаясь на данные Минфина, сообщила, что с момента внедрения в 2020 году мобильного приложения "Е-Salyq-Azamat" более 10 тысяч человек подали заявки на корректировку налога на транспорт.

Речь идет об отражении некорректных сумм налога и выставлении недоимок лицам, у которых отсутствуют объекты налогообложения, а также о других вопросах.

В этой связи депутат попросила ответить, в чем причина допускаемых ошибок.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев разъяснил ситуацию.

"Действительно, МВД и Минфином ведется масштабная работа. В целом, без участия налогоплательщиков около миллиона данных мы актуализировали. Здесь очень много ошибок было допущено", - сказал он.

Для решения части проблем его ведомством и МВД рассматривается возможность проведения в стране еще одной налоговой амнистии.

"За счет приложения "Е-Salyq-Azamat" мы знаем, какие проблемы имеются. Основной вопрос – это то, что люди перепродают авто друг другу посредством доверенности и не снимают с учета. Есть еще краденные автомобили.

Часть населения переезжает в другие государства, продает транспорт посредством доверенности и не снимает с учета. И такие проблемы имеют место, мы это признаем. Мы с МВД проводим соответствующую работу.

Есть еще, например, умершие граждане, есть старые автомобили, которые фактически не эксплуатируются. Есть попавшие в ДТП авто, которые являются непригодными и их на запчасти пускают.

И по ним мы даем предложение в правительство, возможно, надо провести амнистию по ним. Мы с МВД такую работу проводим", - резюмировал министр.

Напомним, что предыдущая налоговая амнистия началась в середине 2020 года и продлилась до его окончания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1947507-nalogovuyu-amnistiyu-dlya-nekotoryh-avtovladeltsev-mogut-provesti-v-kazahstane/