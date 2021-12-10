Аким СКО объяснил причины нехватки угля в регионе

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Аким Северо-Казахстанской области на онлайн-брифинге в СЦК объяснил ажиотаж вокруг угля в регионе, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, почему в СКО был ажиотаж вокруг угля и есть ли сейчас в регионе дефицит твердого топлива.

"Как такового дефицита нет. Есть три вида угля, которые в основном пользуются у населения спросом. Это "Шубаркуль", "Майкуба" и "Каражыра".

Цены примерно одинаковые, плюс-минус, но майкубинский уголь всегда славился своим качеством, меньше зольности. И вот эти очереди, они выстроились за шубаркульским углем, хотя были доступны майкубинский и каражыринский",- сообщил аким СКО Кумар Аксакалов.

По его словам, поставщик, который многие годы занимается шубаркульским углем, заранее оплатил разрезу за поставку угля. Но разрез не догрузил объем.

"Поэтому несколько дней возникали перебои с поставкой именно шубаркульского угля. Более того, вырос спрос со стороны населения: если в прошлом году шубаркульского угля было продано 35 тыс. тонн, то в этом году – уже 53 тыс. тонн.

Были также попытки перевоза за границу, поскольку в России он (уголь - прим. ред.) дороже. Написали официальные письма, чтобы ограничить вывоз угля. Ограничительные меры также вступили в силу.

После того, как разрез нам стал с перебоями давать уголь, мы обратились в МИИР. Министр собрал совещание со всеми: транспортниками, карьерами. Все выстроили и с тех пор график более-менее соблюдается. То есть на сегодня ажиотажа нет.

"Есть в наличии уголь, "Шубаркуль" каждый день приходит, до сих пор возим в день по 500-700 тонн. С тупиков отпускается по цене от 14 до 18 тыс. тенге за тонну. Любой желающий может приехать и купить на тупике по такой цене", - резюмировал глава региона.

Напомним, что в конце ноября министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов назвал дефицит угля в Казахстане искусственным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1946432-akim-sko-obyasnil-prichiny-nehvatki-uglya-v-regione/