"Думаю, теперь недовольных будет меньше": Абаев о продлении сроков прежних порогов достаточности

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Первый замруководителя администрации президента РК Даурен Абаев в программе "Открытый диалог" с Александром Трухачевым прокомментировал недавнее повышение порогов достаточности для снятия пенсионных накоплений, передает корреспондент NUR.KZ.

"Думаю, сегодня глава государства своим решением (продлить прежние пороги достаточности до 1 апреля 2022 года – прим. ред.) снял многие вопросы. Думаю, что теперь недовольных будет гораздо меньше", – сказал Даурен Абаев.

При этом он напомнил, что порог достаточности – это сумма, при выплате которой государство по-прежнему сможет обеспечить старость своим гражданам.

"Мы можем и дальше раздавать пенсионные накопления с низким порогом. Есть в этом смысл, если потом, в старости, человеку придется продавать купленную сегодня квартиру, чтобы выжить? Конечно, я понимаю гнев тех, кто не успеет снять накопления, но экономические условия, к сожалению, имеют свойство меняться", – отметил представитель администрации президента.

Абаев считает, что "несправедливо брать и обесценивать всю реформу", как это сейчас, по его мнению, делают некоторые эксперты.

"600 тысяч транзакций было одобрено за этот период. 600 тысяч семей! Это в среднем, наверное, более 2 миллионов человек улучшили свои жилищные условия", – подчеркнул он.

Также Абаев указал на факт, о котором, с его слов, говорят не все эксперты.

"Казахстан – это единственная страна во всем мире, где по закону государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений от инфляционных рисков.

Тут дело в горизонтах планирования. Мы устроены так, что сегодняшний день для нас важнее того, что будет завтра. Те, кто сегодня возмущаются повышением порога достаточности, завтра точно так же будут возмущаться, почему они получают такую маленькую пенсию", – отметил Абаев.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о повышении почти в два раза порогов достаточности для снятия пенсионных накоплений – соответствующие изменения должны вступить в силу с 2022 года.

Позже в ЕНПФ объяснили, чем было вызвано такое решение. Этим решением, к слову, остались недовольны как рядовые казахстанцы, так и опытные финансисты.

На днях стало известно, что после новостей о повышении порогов достаточности число заявок на снятие пенсионных накоплений резко выросло.

При этом сегодня президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности. Они будут увеличены лишь с 1 апреля 2022 года, а не с 1 января, как заявлялось ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1946219-dumayu-teper-nedovolnyh-budet-menshe-abaev-o-prodlenii-srokov-prezhnih-porogov-dostatochnosti/