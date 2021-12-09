Курс доллара к тенге снова упал на утренних торгах

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Курс доллара к тенге снова упал по итогам утренних торгов. Нацвалюта укрепилась на 1,14 тенге. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Таким образом, если ранее доллар стоил 434,44 тенге, то теперь цена установилась на уровне 433,32 тенге.

Между тем, согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, на сегодняшний день "американца" в банках и обменниках можно купить/продать по следующим ценам:

Нур-Султан: покупка – от 432 до 434,5 тенге; продажа – от 437 до 437,5 тенге;

покупка – от до тенге; продажа – от до тенге; Алматы: покупка – от 432 до 436 тенге; продажа – от 436,9 до 438 тенге;

покупка – от до тенге; продажа – от до тенге; Шымкент: покупка – от 432 до 434,5 тенге; продажа – от 437 до 437,5 тенге.

Напомним, что накануне в Нацбанке сообщили о резком росте спроса на доллар в Казахстане.

Сегодня же глава Нацбанка Ерболат Досаев назвал причины ослабления тенге в ноябре, а также дал прогноз по инфляции на 2022 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1946095-kurs-dollara-k-tenge-snova-upal-na-utrennih-torgah/