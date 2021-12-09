Прогноз по инфляции на 2022 год озвучили в Нацбанке

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Глава Нацбанка Казахстана Ерболат Досаев на заседании кабмина озвучил прогноз по инфляции на 2022 год, передает корреспондент NUR.KZ.

"В соответствии с обновленным базовым сценарием при цене на нефть 70 долларов за баррель инфляция к концу 2022 года составит 6,0 - 6,5% с учетом эффективной реализации комплекса мер антиинфляционного реагирования", - сообщил Ерболат Досаев.

В целом, по его данным, в Казахстане по итогам ноября впервые за 8 месяцев годовая инфляция замедлилась - с 8,9% до 8,7%. Произошло это на фоне замедления продовольственной инфляции - с 11,3% до 10,9%, а также платных услуг - с 6,9% до 6,4%.

"Месячная инфляция в ноябре составила 0,7% и сформировалась ниже средних значений за 5 лет", - добавил он.

По словам главы финрегулятора, замедление продовольственной инфляции обусловлено высокой базой предыдущего года и проводимой работой по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания.

"Тем не менее продовольственная инфляция по-прежнему вносит почти половину вклада в годовой рост цен – 4,3 п.п. из 8,7%. Платные услуги демонстрируют умеренную динамику на фоне сдержанного роста тарифов на регулируемые коммунальные услуги.

Вместе с тем проинфляционное влияние оказывает существенное удорожание энергоресурсов, отражаясь на издержках внутренних производителей. В частности, рост цен на ГСМ составил 22,3% в годовом выражении, в том числе по бензину – 18,4%, дизельному топливу – 46,6%", - подчеркнул Досаев.

Он напомнил, что на фоне замедления годовой инфляции и роста неопределенности, связанной с появлением омикрон-штамма КВИ, Нацбанк решил сохранить базовую ставку на уровне 9,75%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1946088-prognoz-po-inflyatsii-na-2022-god-ozvuchili-v-natsbanke/