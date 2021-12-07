Курс доллара упал почти на 1,5 тенге и установился ниже 435-ти

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По результатам утренних торгов тенге укрепился к доллару сразу на 1,43 тенге и опустился ниже отметки в 435 тенге за единицу. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Таким образом, если ранее "американец" стоил 435,87 тенге, то теперь цена установилась на уровне 434,44 тенге.

Между тем, согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в данный момент доллар в банках и обменниках можно купить/продать по следующим ценам:

Нур-Султан: покупка – от 433 до 435,5 тенге; продажа – от 437,5 до 438,5 тенге;

покупка – от до тенге; продажа – от до тенге; Алматы: покупка – от 433 до 437,3 тенге; продажа – от 437,5 до 439,7 тенге;

покупка – от до тенге; продажа – от до тенге; Шымкент: покупка – от 433 до 435,5 тенге; продажа – от 437,5 до 438,5 тенге.

Напомним, сегодня также мы сообщали о том, что тенге и валюты других стран ослабли за прошлую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1945633-kurs-dollara-upal-pochti-na-15-tenge-i-ustanovilsya-nizhe-435-ti/