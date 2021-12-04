Обвал строительного рынка пророчат застройщики Казахстана

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Обвал строительного рынка и банкротство компаний пророчат казахстанские застройщики. По их словам, на возведение жилых домов может просто не хватить денег из-за стремительного роста стоимости строительных материалов, передает телеканал "Астана".

По официальным данным, с начала года цены поднялись на 30%. Специалисты переживают за рынок недвижимости.

Председатель ассоциации застройщиков Карагандинской области Толеген Ашимов за десятки лет работы видел многое, но сейчас ситуация почти тупиковая, говорит он.

Строители столкнулись с тотальным удорожанием материалов, что ставит под угрозу возведение многих объектов. Ведь цены на квадратные метры зафиксированы и почти не меняются.

"Сейчас подрядчики не будут укладываться, появится масса объектов незавершенного строительства. Нормативная цена быстро не может реагировать на изменение рынка. Надо перейти на текущие рыночные цены, цены на жилье будут расти, но упрутся в платежеспособность населения, это может привести к обвалу строительного рынка и банкротствам", - считает Толеген Ашимов.

Застройщики отмечают, что давно просят государство перейти на работу по текущим рыночным ценам, однако ситуация не меняется. Впрочем, застряли в прошлом и проектировщики, которые иногда упорно пользуются экономически невыгодными материалами.

Как отметила директор предприятия по изготовлению теплоблоков Ирина Савченко, в Казахстане существует проблема инертности проектных компаний. Некоторые из них стараются не использовать новые для них материалы. Хотя в России и Европе они применяются уже почти 50 лет.

Эксперты видят выход в открытии новых компаний по производству стройматериалов. Возводить дома для населения должно быть выгодно, а насыщенный рынок откорректирует цены.

"Доступное жилье можно сделать только с недорогими материалами. Те же производства, которые производят строительные материалы, им нужно делать преференции. Где-то по налогам сделать уменьшение. Много возможностей административно поддержать и помочь. Суть порой не в налогах, а чтобы была в реализации поддержка", - полагает экономист Бекнур Кисиков.

Пока же местные производители вслед за удорожанием импортных материалов вынуждены повышать свои расценки.

Представители сферы сходятся в одном: Комитету по делам строительства пора разработать новую стратегию по регулированию рынка, поскольку миллионы казахстанцев по-прежнему остро нуждаются в жилье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1945255-obval-stroitelnogo-rynka-prorochat-zastroyschiki-kazahstana/