"Мясо не подешевеет": казахстанские фермеры выступили против запрета на экспорт скота

Иллюстративное фото: пресс-служба акимата Алматы

Казахстанские фермеры выступают против запрета на экспорт крупного рогатого скота. Чиновники хотят с помощью запрета бороться с ростом цен, но крестьяне уверены, цены не снизятся, а они сами понесут убытки, передает телеканал КТК.

В конце ноября межведомственная комиссия одобрила решение о запрете на экспорт крупного и мелкого рогатого скота, картофеля и моркови. На овощи летом цены взлетели до рекордных значений, мясо продолжает дорожать и сейчас, так что некоторые казахстанцы уже вынуждены отказаться от продукта.

Производители же заявляют, что говядина никогда не была дешевой, потому что выращивать скот - дело затратное. Цены растут и на фоне засухи, наблюдавшейся в нескольких регионах этим летом, и на фоне рекордного роста цен на горючее. А запрет на экспорт только усугубит ситуацию, считают фермеры.

"Если бы мы знали, лично я как собственник компании, что будут вводиться такие ограничения рано или поздно, то, соответственно, я бы еще подумал пять или шесть лет назад, заниматься этим или нет. А сейчас, когда мы только начинаем понимать, куда мы движемся, вот эти запреты только останавливают и не дают развития", - считает руководитель группы компаний Айдар Нигметов.

Как объясняют фермеры, даже для тех, кто поставляет продукцию на внутренний рынок, введенный запрет обернется убытками. По словам крестьян, продукция, которую реализуют внутри страны, не покрывает всех расходов, поэтому затраты компенсируют за счет экспорта.

Вероятнее всего, многим крестьянским хозяйствам из-за запрета на экспорт придется просто закрыться. При этом, по словам фермеров, в плюсе от введенного запрета останутся не покупатели, а только посредники.

"Цена, скорее всего, падать в рознице не будет. Учитывая, что рынок уже сформирован в рознице и есть у нас элементы посреднических структур, соответственно, все вот эти "сливки" они заберут себе. Но цена однозначно упадет у фермера – к оптовикам или к той цепочке производства, которые производят говядину: мясокомбинаты или откормочные площадки", - объяснил исполнительный директор Мясного союза Казахстана Аскар Жубатыров.

Но в Минсельхзозе считают иначе. Как заявляют в министерстве, цены растут из-за того, что свою продукцию мы продаем за границу, а внутри страны торгуем втридорога.

"За 10 месяцев мы увеличили экспорт КРС на 5,5%, доведя до 161 тысячи голов. При этом объемы его переработки внутри страны сократились почти на 50%. По опыту прошлых лет: такая тенденция приводит к росту цен на мясо, что мы сейчас и видим", - заявил пресс-секретарь министерства сельского хозяйства Дамир Егизбаев.

Специалисты, между тем, предупреждают: такие меры чреваты серьезными последствиями. В пример приводят запрет на экспорт шкур животных. Наладить переработку в стране так и не смогли, а казахстанские животноводы потеряли рынки сбыта и теперь это сырье попросту сжигают.

"Самое главное - все эти запреты приводят к срыву контрактов и потере рынков. И, как следствие, выходу участников из отрасли. Уйдут производственники, фермеры. Мы потеряем производителей не только на экспорт, но и на внутренний рынок. В итоге мы все это будем замещать все это импортом, по которому мы и так уже видим динамику", - поясняет аграрный аналитик Кирилл Павлов.

Запрет начнет действовать уже 15 декабря.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1945066-myaso-ne-podesheveet-kazahstanskie-fermery-vystupili-protiv-zapreta-na-eksport-skota/