Доллар резко подорожал в Казахстане

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Курс доллара резко вырос в Казахстане - за минувшие выходные американская валюта поднялась в цене на 2,43, сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи KASE.

Согласно данным KASE, на утро 29 ноября доллар стоит 433,56 тенге - с прошлой недели "американец" прибавил в цене 2,43 тенге, а за минувший месяц - 5,76 тенге.

Между тем, согласно данным страницы обменного курса на NUR.KZ, жители казахстанской столицы сегодня могут купить доллары в среднем по 437,5 - 441,5 тенге за единицу, а продать - за 432 - 435,7 тенге.

В Алматы и Шымкенте доллары стоят почти столько же - продается американская валюта за 437 - 441,5 тенге за единицу, покупают банки и обменники доллары по 432 - 437 тенге.

Напомним, ранее в Нацбанке назвали причины ослабления тенге в ноябре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1944378-dollar-rezko-podorozhal-v-kazahstane/