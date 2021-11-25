Казахстану нужно импортное авиатопливо, заявил глава Минэнерго

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Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов и министр энергетики Магзум Мирзагалиев провели совместное рабочее совещание по ситуации с обеспечением авиатопливом гражданской авиации, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР Казахстана.

В совещании также приняли участие глава КГА, руководители казахстанских авиакомпаний, аэропортов, нацкомпаний "КазМунайГаз" и КТЖ, а также представители крупных поставщиков авиатоплива.

В ходе совещания были заслушаны доклады об имеющихся сейчас остатках авиатоплива в аэропортах, объемах потребления и производства до конца 2021 года, планах на 2022 год, отгрузке законтрактованных объемов и транспортировке авиатоплива по железной дороге.

Отмечается, что поставщикам авиатоплива в ходе совещания указали на необходимость ускоренной отгрузки топлива и своевременного доведения вырабатываемого объема до потребителей.

"В целях планирования объемов выработки авиатоплива на отечественных НПЗ в долгосрочной перспективе предприятиям поручено представить прогнозные планы потребления топлива до 2030 года", - говорится в совместном сообщении министерств.

Глава МИИР поручил авиакомпаниям и аэропортам осуществлять бесперебойное выполнение пассажирских перевозок с учетом предстоящих праздничных дней.

"Объем производимого отечественными НПЗ авиатоплива полностью покрывает потребности авиакомпаний, выполняющих пассажирские перевозки. Вместе с тем, на рынке авиаперевозок наблюдается существенный рост грузовых и транзитных услуг, обеспечение которых требует импорта авиатоплива", - добавил глава Минэнерго.

Напомним, в конце октября несколько казахстанских аэропортов забили тревогу, заявив о дефиците авиатоплива. Сообщалось, что авиаперевозки находятся на грани срыва. С похожим заявлением выступили в авиакомпании SCAT. Ситуацию комментировали в Минэнерго и МИИР.

Позже о дефиците топлива высказался и глава государства, заявив, что он был создан искусственно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1943807-kazahstanu-nuzhno-importnoe-aviatoplivo-zayavil-glava-minenergo/