"Из долговой ямы не выбраться": депутат заявила о "грабительских процентах" микрофинансовых организаций

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанские депутаты требуют установить ставку по любым микрокредитам в размере не более 56% годовых, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Дания Еспаева в своем запросе на имя председателя Нацбанка и председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка сообщила, что к депутатам обращаются казахстанцы с просьбой разобраться по образовавшимся долгам перед микрофинансовыми организациями и онлайн-компаниями.

«По словам обратившихся, при оформлении микрокредитов до 145 тыс. тенге, долг при несвоевременной оплате вырастает в 2 раза. При этом, на обращение в микрофинансовую организацию о пролонгации долга или реструктуризации, нет положительного решения. Таким образом, граждане, взяв кредит в размере 145 тыс. тенге ,погрязли в долгах. И таких ситуаций по всей стране очень много. В основном, это социально-уязвимая часть населения, которые вынуждены брать кредиты на проживание, жилье или лечение», - отметила она.

По ее словам, годовая эффективная ставка вознаграждения по таким микрокредитам доходит до 2333%.

«Вознаграждение по таким микрокредитам установлено подзаконным актом Национального банка… Ставки по займам до 50 МРП устанавливаются в размере 30% от суммы выданного микрокредита. Если ввести данные значения в калькулятор АРВ по расчету ГЭСВ, то при сумме займа в 100 тысяч тенге и возврате его через месяц в размере 130 тысяч тенге ставка вознаграждения составляет порядка 2333,95%. Получается, сам регулятор, в лице Нацбанка, способствовал начислению грабительских процентов по таким займам, погружая заемщиков в долговую яму, из которой им просто не выбраться», - отметила Еспаева.

Она считает неприемлемым применять для населения ставки вознаграждения в размере, превышающем 2000%.

«Установленное на сегодня Нацбанком предельное значение по микрозаймам ведет к росту социальной напряженности и протестным настроениям в обществе. В этой связи требуем установить размер годовой эффективной ставки вознаграждения по микрокредитам без ограничений на суммы и сроки в размере не более 56% годовых», - резюмировала депутат.

По данным Первого кредитного бюро, портфель микрокредитов, выданных на сумму до 50 МРП и до 45 дней составлял на начало 2020 года 61,5 млрд тенге, а на начало 2021 года -71,9 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1943726-iz-dolgovoy-yamy-ne-vybratsya-deputat-zayavila-o-grabitelskih-protsentah-mikrofinansovyh-organizatsiy/