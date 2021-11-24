"Увеличивается в три-четыре раза": депутат просит разобраться с ценами на уголь в Казахстане

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Депутат Ерлан Саиров на пленарном заседании мажилиса прокомментировал ситуацию с дефицитом угля, передает корреспондент NUR.KZ.

В своем запросе на имя зампремьера Романа Скляра Саиров указал на "напряженную обстановку в связи с нехваткой угля для бытовых нужд" в регионах.

"Ситуация недопустимая уже в начале отопительного сезона, хотя объективных предпосылок для нехватки угля нет, создается нездоровый ажиотаж, что негативно влияет на морально-психологическое состояние граждан страны. И это в стране, входящей в первую десятку крупнейших угледобывающих стран мира", – отметил он.

Как отметил депутат, к этому часу в цепочке продажи угля населению задействовано около 10 звеньев, в том числе добычной разрез, отгрузочные пункты по железной дороге, перевозка по железной дороге, приемные терминалы на железнодорожных тупиках, распределительные пункты, откуда уголь доставляют до потребителей.

"На каждом из этих этапов стараются получить свою маржу и добавляют к цене. Есть основания полагать, что действующие правила биржевой торговли позволяют предприятиям-посредникам скупать крупные объемы угля и тут же, на самом разрезе, продавать его по цене в два раза дороже.

Ажиотажный спрос связан также с отсутствием достаточного объема угля в точках его реализации, который в свою очередь сложился ввиду острой нехватки железнодорожных вагонов для его доставки. Уголь от разреза до районов доставляется не за шесть, но за 16 дней!

Сегодня уголь, который с разреза, отпускается по цене около 7800 тенге за тонну. В пунктах реализации в Алматинской, Акмолинской, Кызылординской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях продается за 25-30 тысяч тенге за тонну! Таким образом, для конечного потребителя цена от первоначальной увеличивается в три-четыре раза", – подчеркнул мажилисмен.

По его словам, такая сумма является неподъемной для сельчан.

В связи с этим депутат попросил правительство в срочном порядке обеспечить формирование нормативных запасов угля для бытового потребления жителями сельских населенных пунктов и в приоритетном порядке выделить необходимое количество вагонов для перевозки угля в пункты реализации.

Также он попросил обеспечить прозрачность формирования цен на уголь и максимальную конкуренцию среди оптовых покупателей угля.

Указал он и на необходимость провести работу на предмет исключения антиконкурентных соглашений между участниками рынка, исключения влияния посреднических звеньев на формирование конечных цен для бытовых потребителей угля.

В начале ноября большой резонанс среди казахстанцев вызвало видео из соцсетей, на котором некая женщина сидит в ковше работающего погрузчика. Сообщалось, что туда она забралась, чтобы получить уголь. Аким Кербулакского района Галиаскар Сарыбаев назвал видео провокацией и попросил не создавать лишний ажиотаж.

В свою очередь, аким Алматинской области отправил налоговую к "женщине в ковше с углем". Он заявил, что это местная жительница, которая закупает уголь и перепродает его с наценкой.

Недавно ситуацию с углем прокомментировал глава МИИР РК Бейбут Атамкулов, назвав ее стабильной. А позже он заявил, что дефицит угля в Казахстане – искусственный.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1943714-uvelichivaetsya-v-tri-chetyre-raza-deputat-prosit-razobratsya-s-tsenami-na-ugol-v-kazahstane/