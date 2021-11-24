Выявить "серых" майнеров просят депутаты Казахстана

Оборудование на майнинговой ферме. Иллюстративное фото: Manuel Medir/Getty Images

Депутат мажилиса Дюсенбай Турганов на пленарном заседании палаты заявил об ухудшении ситуации на электроэнергетическом рынке Казахстана и дефиците электрической энергии и мощности в энергосистеме страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Дюсенбай Турганов в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра напомнил, что в течение ноября происходили веерные отключения потребителей, включая бытовых потребителей, а также вводились ограничения по электроэнергии для потребителей из южных регионов Казахстана.

Для решения проблемы нехватки электроэнергии, по его словам, осуществляется импорт электроэнергии из России по высокой цене.

"В качестве одной из главных причин возникшей ситуации называют бесконтрольное потребление электроэнергии так называемыми "серыми" майнерами, то есть лицами, осуществляющими деятельность по цифровому майнингу незаконно.

Складывается впечатление, что государственные органы не занимаются данной проблемой в необходимой мере. Не видны действенные меры и их результаты, отсутствует должная координация государственных органов в этом важном процессе", - заявил депутат.

В этой связи он указал на необходимость активизировать работу по выявлению так называемых "серых" майнеров и пресечению их незаконной деятельности, что в свою очередь позволит также пресечь незаконное потребление ими электроэнергии, в которой так остро нуждаются законные потребители.

Указал он и на необходимость разработать и принять необходимые требования и критерии для упорядочения деятельности майнеров и развития комплексной экосистемы обращения цифровых активов на базе МФЦА для сокращения доли теневой экономики.

Кроме того, по мнению мажилисмена, необходимы нормативные правовые документы для вовлечения майнеров в процесс развития ВИЭ в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1943712-vyyavit-seryh-maynerov-prosyat-deputaty-kazahstana/