"545 тысяч человек имеют просрочку": Токаев о закредитованности населения

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Касым-Жомарт Токаев в южной столице провел встречу с представителями финансового сектора, в ходе которого высказался о закредитованности населения, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Первое, на что обратил внимание Касым-Жомарт Токаев, – устойчивость финансового сектора. Как заявил глава государства, на сегодня финансовый сектор очищен от несостоятельных банков, в рамках оздоровления списано порядка 6,6 трлн тенге плохих кредитов.

Как было сказано в выступлении, уровень займов с просрочкой свыше 90 дней составляет 4,3 % от ссудного портфеля банков – это минимальное значение за последние 13 лет. Исходя из этого, президент призвал извлечь необходимые уроки и усилить меры по предотвращению накопления системных рисков.

Глава государства отметил, что сегодня благодаря государственной поддержке банки располагают значительным потенциалом кредитования экономики. Объем высоколиквидных активов в банковской системе составляет 12,2 триллиона тенге.

"В текущем году мы наблюдаем активное восстановление спроса со стороны населения. Потребительское кредитование выросло на 32,8 %. В процесс вовлечено более 6,1 миллиона человек. Возможно, это естественный процесс. Но важно обеспечить эффективный контроль долговой нагрузки наших граждан.

В настоящее время 545 тысяч человек имеют просрочку более 90 дней. И дело не только в высоких рисках для финансовой стабильности всей страны. Речь идет об огромном количестве наших сограждан, которые сталкиваются с финансовыми проблемами. А это чревато социальной и политической дестабилизацией", – считает президент.

Касым-Жомарт Токаев выступил против перегибов в отношении должников со стороны участников финансового рынка.

Напомним, в ходе этой же встречи президент высказался о перспективах развития в Казахстане атомной энергетики, включая строительство АЭС, а также о возможности внедрения цифрового тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1943034-545-tysyach-kazahstantsev-imeyut-prosrochku-tokaev-vyskazalsya-o-zakreditovannosti-naseleniya/